ЮНИСЕФ дополнительно закупил для Украины более миллиона доз вакцины от кори

ЮНИСЕФ по заказу Министерства здравоохранения организует ускоренную доставку в Украину 220 тысяч доз вакцины от кори.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"220 тысяч доз вакцины от кори, паротита, краснухи (КПК) прибудут в Украину в конце февраля 2018 года. Бельгийскую вакцину производства "Глаксо Смит Кляйн" по заказу Минздрава доставит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, после чего вакцины сразу будут переданы в регионы", - говорится в сообщении.

Новая партия вакцины от кори была закуплена ЮНИСЕФ по заказу Министерства здравоохранения в рамках поддержки государственной программы иммунизации. Благодаря подтвержденной международной экспертизе в сфере закупок ЮНИСЕФ смог купить 1 097 600 дополнительных доз вакцины КПК для ответа Украины на вспышку кори. Поставка будет осуществлена в три этапа: первая доставка - 220 тысяч доз вакцины - ожидается в конце февраля, вторая поставка - 800 тыс. доз - планируется на конец марта, третья - 77 600 доз - должна прибыть в конце мая.

Во второй половине 2018 года ЮНИСЕФ также поставит 901 400 доз вакцины КПК. До этого времени потребность в вакцине против кори покроют дополнительные поставки, которые прибудут в феврале, марте и мае.

Напомним, сейчас в Украине продолжается вспышка кори. От начала 2018 года почти 3 тыс. украинцев заболели корью. За этот период от кори умерло три человека: двое детей и один взрослый пациент.

Наибольшее количество больных зафиксировано, в частности, в Ивано- Франковской, Одесской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской областях.