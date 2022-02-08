Ющенко звернувся до українців із закликом об'єднатися

Колишній президент України Віктор Ющенко звернувся до українського народу, закликавши його об'єднатися в боротьбі із зовнішніми викликами, які стоять перед Україною.

"Дорогі співвітчизники, ми переживаємо сьогодні важкі часи, але, я впевнений, великі і значущі. Як ніколи раніше, сьогодні потрібна наша єдність, наша консолідованість у питанні створення сильної України. Наша сила – це єдність навколо рідної держави", – написав експрезидент.

За його словами, "держава не будується завтра чи післязавтра – держава будується сьогодні".

– вважає Ющенко.

"В історії кожної держави виникають відповідальні моменти, які дають поштовх до ухвалення одних із найважливіших питань, особливо зовнішніх викликів для нації",

Також він визначив пріоритети безпосередньо самої України. На його думку, це безпека, стабільність та "захист української демократії та свободи".

– підсумував третій президент України.

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"Я закликаю всіх співвітчизників до миру та прошу все українське суспільство об'єднатися навколо національних цінностей та української державності",