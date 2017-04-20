"Ювентус" и "Монако" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

"Барселона" впервые в этом сезоне Лиги чемпионов не смогла выиграть в родных стенах.

Туринский "Ювентус" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв в гостях вничью 0:0 с каталонской "Барселоной".

Хозяевам "Камп Ноу" так и не удалось реабилитироваться за поражение в Турине неделю назад со счетом 0:3, передает УНИАН.

Знаменитая итальянская оборона была очень надежна: Месси, Суарес, Неймар и остальные каталонцы имели минимум возможностей для взятия ворот.

"Барселона" впервые в этом сезоне Лиги чемпионов не смогла выиграть в родных стенах.

Французский клуб "Монако" стал последним полуфиналистом нынешней Лиги чемпионов.

Во втором матче на своем стадионе "Луи II" монегаски переиграли дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1.

Матч начался с 5-минутной задержкой: клубный автобус "Боруссии" перед поединком был задержан полицией Монако по неизвестным причинам.

Уже в первом тайме хозяева забили два мяча, чем фактически решили вопрос выхода в следующую стадию (первая игра в Дортунде завершилась также победой "Монако" - 3:2).

Напомним, накануне определились первые два полуфиналиста ЛЧ. Ими стали испанские "Реал" и "Атлетико".