"Ювентус" обыграл "Монако" со счетом 2:0 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

В Монако на стадионе "Луи II" состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов по футболу, в котором чемпион Италии "Ювентус" из Турина одержал победу над местным клубом, лидирующим во французском первенстве. Счет встречи - 2:0 в пользу гостей.

Как сообщает сайт УЕФА, автором обоих мячей стал аргентинский форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин. Он отличился на 29-й и 59-й минутах. Оба раза ему ассистировал защитник Дани Алвес.

"Ювентус" продлил до 621-й минуты серию без пропущенных мячей.

Ни разу в истории Лиги чемпионов команда, уступившая в первом полуфинале с разницей в два мяча, не выходила в финал.

Фаворитом второй полуфинальной пары является мадридский "Реал", который 2 мая обыграл земляков из "Атлетико" - 3:0.