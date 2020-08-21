З 1 вересня українцям знадобиться закордонний паспорт для поїздок в Білорусь

З 1 вересня для поїздок в Білорусь українцям буде необхідний закордонний паспорт. Про це повідомляє ЕХО Києва з посиланням на Держприкордонслужбу України.

"Запрацює новий порядок виїзду, який дозволить поліпшити захист українських громадян, оскільки в разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою і складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих в разі втрати закордонних паспортів", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники прогнозують суттєве зменшення часу проходження прикордонного контролю кожного громадянина, оскільки інформація з закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.

Українці, які проживають на території Білорусі, можуть оформити закордонні паспорти в Посольстві України в Мінську або Консульстві України в Бресті.

Однак, громадяни України, які після 1 вересня 2020 будуть знаходитися на території Білорусі без закордонних паспортів, при поверненні в Україну прикордонники безперешкодно будуть пропускати і за внутрішніми паспортами.

Эхо Киева

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