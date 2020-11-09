З 10 листопада всі КПВВ у зоні проведення ООС відновлять роботу

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил у вівторок, 10 листопада, відновлять пропуск громадян і транспортних засобів.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"На території Донецької області через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка", "Майорське", а на Луганщині - через КПВВ "Станиця Луганська" і новостворені контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте"", - йдеться в повідомленні.

Пропуск громадян і транспортних засобів здійснюватиметься щодня з 8:00 до 18:00.

Повідомляється, що під час в'їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов'язковою умовою також є перебування в захисній масці та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Для пропуску через КПВВ громадяни мають дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України No392 від 20 травня 2020 року.

Нагадаємо, 10 листопада у Луганській області має відкритися КПВВ "Золоте".

Раніше командування ООС повідомило, що через поширення коронавірусу призупиняє пропуск на КПВВ "Станиця Луганська" до 15 листопада.