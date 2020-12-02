З 16 січня сфера обслуговування повинна перейти на державну мову

Уповноважений із захисту державної мови нагадав, що з 16 січня 2021 року, відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою.

У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці - обслуговування має бути українською. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.

У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою звертайтеся до Уповноваженого із захисту державної мови на поштову адреса: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; e-mail: kremin@kmu.gov.ua

Відповідно до ст. 57 Закону за таке порушення Уповноважений або його представник складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови й оголошує попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складення акта.

За повторне протягом року порушення Уповноважений накладає на суб'єктів господарювання штраф у розмірі від трьохсот до чотирьохсот НМДГ (5100 - 6800 грн).