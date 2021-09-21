З 23 вересня Україна переходить в жовту зону

З 23 вересня вся Україна переходить до жовтої зони карантину. Таке рішення сьогодні ухвалила Державна комісія ТЕБ та НС, повідомила пресслужба Кабміну.

«Обмеження «жовтої» та «червоної» зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни», — процитували у пресслужбі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зокрема, Держкомісія вирішила:

встановити з 00 год. 00 хвилин 23 вересня 2021 р. «жовтий» рівень карантину території всіх регіонів України;

застосувати по всій країні обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епіднебезпеки;

головам обласних та міста Києва держадміністрацій забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів.

Також згідно з рішенням Держкомісії, очільники обласних та Київської держадміністрацій повинні вжити заходи щодо:

залучення до процесу вакцинації, у тому числі, вчителів та працівників закладів освіти можливостей існуючих пунктів щеплень у закладах освіти;

забезпечення можливості та організації вакцинації у тому числі вчителів та працівників закладів освіти за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень;

інформування та проактивного запрошення до вакцинації не лише вчителів та працівників закладів освіти, а також їхніх родичів та родичів здобувачів освіти до існуючих пунктів щеплень у закладах освіти та під час роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій.

14 вересня уряд оприлюднив нові правила карантину, які наберуть сили з 20 вересня. Зміни торкнуться роботи громадських закладів у «жовтій» та «червоній» зонах і дії COVID-сертифікатів для вакцинованих.

Зараз в Україні набирає обертів нова хвиля епідемії. Показники «зеленої» зони перевищені у декількох регіонах країни, найближчим часом карантин тут можуть посилити. У Києві локдаун можуть запровадити у листопаді.