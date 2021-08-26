З 27 серпня ще 20 камер автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах: перелік

З 27 серпня на автомобільних шляхах у кількох областях почнуть працювати ще 20 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР. Комплекси розташовані на дорогах у Полтавській, Львівській, Волинській та Київській областях, а також у Запоріжжі, Мелітополі та Кривому Розі.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Таким чином разом з новими комплексами в Україні вже буде 97 приладів на різних дорогах. Нижче наведено розташування нових приладів фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Волинська область: на 82 км+575 автодороги Н-22, у напрямку Луцька (обмеження швидкості 50 км/год); на 95 км+200 автодороги Н-22, у напрямку Луцька (50 км/год); на 129 км+788 автодороги М-19, у напрямку Ковеля (50 км/год); на 444 км+971 автодороги М-07, у напрямку Любомля (50 км/год).

Полтавська область: на 155 км+696 автодороги М-03, у напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км/год).

Львівська область: на 16 км+153 автодороги М-11, у напрямку Львова (обмеження швидкості 50 км/год); на 21 км+671 автодороги М-10, у напрямку Львова (50 км/год); на 53 км+580 автодороги М-10, у напрямку Краківця (50 км/год); на 528 км+459 автодороги М-06, у напрямку Луцька (50 км/год); на 3 км+360 автодороги М-10-01, у напрямку села Рясне-Руське (50 км/год).

Київська область: на 9 км+784 автодороги Р-01, у напрямку Києва (обмеження швидкості 50 км/год); на 9 км+994 автодороги Р-01, у напрямку Обухова (50 км/год); на 3 км+441 автодороги Р-01, у напрямку Києва (50 км/год); на 3 км+461 автодороги Р-01, у напрямку Обухова (50 км/год).

Запоріжжя: вул. Будинок Відпочинку (поворот до музею), у напрямку мосту Преображенського (обмеження швидкості 50 км/год); вул. Істоміна, 125-А, у напрямку Нікопольського шосе (50 км/год); вул. Дніпро ГЕС, у напрямку центру міста (50 км/год).

Мелітополь: просп. Богдана Хмельницького, 23 у напрямку вул. Сєдовців (обмеження швидкості 50 км/год).

Кривий Ріг: вул. Волгоградська, 11, у напрямку вул. Марійська (обмеження швидкості 50 км/год); вул. Волгоградська, 13, у напрямку вул. Медова (50 км/год).

Зазначається, що натепер автоматично фіксують правопорушення 77 приладів, які розташовані у містах Київ, Кропивницький, Харків, Львів, Черкаси, Житомир, Чернігів, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській областях.

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