З 7 квітня держкордон України можна буде перетнути лише у 19 пунктах пропуску

З 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом у 19 пунктах пропуску.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Внесені зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України No288-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення".

Так, з врахуванням змін, із 00.00 год. 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення.

Також, Держприкордонслужба нагадує, що іншими розпорядчими документами тимчасово закриті пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

Таким чином, із врахуванням усіх обмежень, введених українською владою та уповноваженими органами сусідніх країн, з 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом.

Зазначається, що у зв'язку з тимчасовими обмеженнями, жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення, немає.

Крім того, виключення обмежувальних заходів можуть прийматися щодо евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.

Юридична газета

https://yur-gazeta.com