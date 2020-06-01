З аеропорту "Київ" відновлюються рейси: стали відомі дата і напрямки

З вівторка, 16 червня 2020 року, відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту "Київ". Ряд авіакомпаній підтвердили готовність виконувати міжнародні рейси.

Про це прес-служба аеропорту повідомила у своєму Facebook.

"Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія Мотор Січ", - вказано у повідомленні.

В аеропорту також назвали напрямки, за якими відновиться авіасполучення з 16 червня: Belavia Мінськ, LOT Варшава, WizzAir Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія), Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща).