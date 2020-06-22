Із багатоповерхівки на Позняках уже переселили 45 мешканців - Кличко

Серед постраждалих унаслідок вибуху будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, у Києві вже переселили 45 мешканців.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА.

"Ми надаємо допомогу всім, хто до нас звернувся. 45 людей тимчасово будуть жити в одному із столичних інтернатів. Також Укрзалізниця надала номери в готелях для постраждалих. Частина людей вирішили пожити у родичів та знайомих", - сказав Кличко.

За його словами, вже розгорнули польове наметове містечко для людей, які мешкають у будинку, де стався вибух. Також міська влада організувала необхідне медичне забезпечення та забезпечення їжею.

Він підтвердив, що під завалами в будинку рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. На цей час це вже третя жертва вибуху. Невідомою залишається доля ще трьох людей.

"Рятувальники працюватимуть цілодобово, і в них є все необхідне обладнання для роботи в таких умовах. Аби не трапилося повторних обвалів, вже завершили монтаж укріплюючих балок на 1 та 2 поверхах будинку. Також фахівці обстежують сусідні будинки. Нам треба точно знати, в якому вони стані, аби не наражати на небезпеку людей. Щодо будинку, де стався вибух, - фахівці кажуть, що, скоріш за все, його доведеться демонтувати. І головне - нам потрібно встановити причину вибуху", - зазначив мер столиці.

Кличко також поспілкувався з мешканцями будинку, де стався вибух. Він запевнив їх, що поліція буде цілодобово охороняти периметр біля будинку, аби не було випадків мародерства. Також Кличко закликав людей не намагатися без дозволу рятувальників заходити в свої помешкання.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

Людей з будинку, де стався вибух, тимчасово поселять в інтернаті на Харківському шосе, 121.