З боку окупантів за минулу добу зафіксовано 11 порушень режиму тиші на Донбасі

Упродовж минулої доби, 30 вересня, на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета - біля Новотроїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Новоолександрівки, противник провокував військових зі стрілецької зброї, на ділянці поблизу Золотого тричі вів вогонь зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а неподалік Хутора Вільний двічі у вечірній час застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, у районах населених пунктів Зайцеве, Миронівський, Новотошківське окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Його доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний.

З початку поточної доби, 1 жовтня, на ділянках відповідальності українських захисників зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню - бойовики відкривали вогонь поблизу Станиці Луганської з автоматичного станкового гранатомета.