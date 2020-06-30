З липня столиця змінює умови надання пільгового проїзду

Київ з 1 липня змінює умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті, однак зміни стосуються лише пасажирів, які не зареєстровані у столиці.

Про це нагадує пресслужба "Київпастранс".

Так, з липня для отримання пільгового проїзду у столичному громадському транспорті таким пасажирам доведеться: придбати квиток; скористатися ним у транспорті; зберегти квиток, або чек за сплату проїзду чи банківську виписку; звернутися до органу соцзахисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

При цьому зареєстровані у Києві пільговики можуть і надалі користуватися громадським транспортом коштом міського бюджету за карткою киянина.