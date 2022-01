З лютого буде скорочено термін звернення до ЄСПЛ

З 1 лютого 2022 року строк звернення з заявою до Європейського суду з прав людини буде скорочено на третину і становитиме 4 місяці. До 31 січня остаточне рішення національного суду можна оскаржувати протягом шести місяців, передає пресслужба Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції в м. Львів.

«Скорочення терміну звернення передбачає Протокол № 15 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У Європейському суді з прав людини можна оскаржити лише порушення державою в особі її органів, установ, організацій, посадових осіб чи інших владних суб’єктів прав людини або основоположних свобод. А використання усіх доступних ефективних національних засобів юридичного захисту є обов'язковою передумовою для звернення до ЄСПЛ.

Наголошуємо, що у 2021 році Європейський суд з прав людини оновив формуляри заяв та довіреностей, їх можна знайти на офіційному сайті ЄСПЛ.

Заповнені формуляри надсилаються за адресою: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg cedex», — сказано у повідомленні.

