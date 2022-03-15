Ще така ж кількість машин стоїть на виїзді з міста.

У вівторок, 15 березня, з Маріуполя вже евакуювалося дві тисячі легкових авто, ще дві тисячі стоять на виїзді з міста. Дехто з біженців вже дістався Запоріжжя.

«Люди прямують за маршрутом Маріуполь — Мангуш — Бердянськ — Токмак- Василівка — Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

У міськраді нагали, що для особистої безпеки потрібно прибути до Василівки не пізніше 18:00. Якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце та переночуйте у Бердянську або у Токмаці.

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