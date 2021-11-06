З наступного року "Феофанія" стане доступніша для "простих людей" - Ляшко

З 1 січня 2022 року "Феофанія" буде реалізовувати пріоритетні пакети Програми медичних гарантій, що означає, що "швидка" буде госпіталізувати до лікарні "простих людей".

Як передає Укрінформ із посиланням на hromadske, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"До них (до "Феофанії", - ред.) також буде госпіталізовувати простих людей "швидка" з інфарктами, інсультами та, можливо, ще щодо інших хвороб", - сказав він.

Нагадаємо: раніше "Феофанія" підпорядковувалася Державному управлінню справами й лікувалися там, як правило, державні службовці. У січні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким дозволив лікуватися у "Феофанії" всім охочим українцям. Лікування здійснюється на платній основі.