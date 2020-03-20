З початку доби на Донбасі поранено трьох військовослужбовців

Бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ.

З початку доби російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи заборонені міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Три обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поруч з Новотроїцьким - з мінометів калібру 82 мм - 20 мін, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Широкиного - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності угруповання "Північ" зафіксовано п'ять обстрілів: біля Кримського - з мінометів калібру 120 мм - 20 мін; неподалік Луганського - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту Хутір Вільний - зі стрілецької зброї; поблизу Новгородського - з ручного протитанкового гранатомета; біля Новотошківського - з 82-мм мінометів - 10 мін.

"Оборонні підрозділи Об'єднаних сил використовували чергові вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - наголошується в повідомленні.

"Сьогодні, 20 березня, в результаті ворожих обстрілів троє військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Вони були евакуйовані до військово-медичного закладу, де лікарі їм оперативно надали належну медичну допомогу", - додали в штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вдень під час бою біля селища Луганське в Бахмутському районі Донецької області був поранений військовослужбовець ЗСУ.