З початку року на Донбасі зафіксували 8 випадків застосування окупантами протипіхотних мін

З початку 2020 року у зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 випадків застосування протипіхотних мін проти українських військових.

Це є черговим порушенням Росією своїх міжнародних зобов'язань за Протоколом II до КНЗ "Про міни, міни-пастки та інші вибухові пристрої".

Про це заявив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 13 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"З початку 2020 року у зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 випадків застосування протипіхотних мін проти українських військ", - поінформував присутніх іноземних дипломатів заступник глави МОУ під час засідання Форуму, присвяченого безпековому діалогу щодо стрілецької зброї та легких озброєнь (SALW), запасів звичайних боєприпасів (SCA) та робіт з розмінування.

При цьому, додав він, Україна залишається відданою Оттавській конвенції, а ЗСУ не використовують протипіхотні міни, проводячи утилізацію залишків запасів таких мін під суворим національним та міжнародним контролем.

"Більше того, у 2020 році Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала два випадки використання протипіхотних мін окупаційною адміністрацією Російської Федерації", - заявив Анатолій Петренко.

Заступник міністра оборони України наголосив, що ці факти свідчать про порушення Росією статей 3 та 8 Протоколу II "Про міни, міни-пастки та інші вибухові пристрої" до Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію (КНЗ).

"Слід зазначити, що Російська Федерація приєдналася до Протоколу у березні 2005 року, і таким чином - ця країна в черговий раз проявляє повну зневагу до своїх міжнародних зобов'язань", - підкреслив заступник очільника МО України.