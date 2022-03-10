З початку війни УЗ перевезла 417 вантажних вагонів з гуманітаркою

З початку нападу росії на Україну перевезено 417 вантажних вагонів гуманітарної допомоги та понад 3,8 тис. тонн у пасажирських поїздах.

Про це повідомила Укрзалізниця. Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, харчові продукти довготривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати.

В компанії зазначили, що бажано надавати вантажі цілими упаковками, на піддонах.Найбільшу кількість вантажу залізниця доставляє до Києва, Харкова та Лимана.

Заявки на доставку гуманітарного вантажу, локації інших складів перевантаження та деталі можна дізнатись за телефонами гарячої лінії: 0 800 503 222.

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