З сьогоднішнього дня в Києві рух транспорту дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год

У Києві з 1 листопада і до 1 квітня рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/ч. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції України в Facebook.

"У Києві з сьогоднішнього дня до 1 квітня, рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год, без винятків", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обмеження максимальної швидкості до 50 км/ год починає діяти на ділянках, де тимчасово була дозволена швидкість руху до 80 км/год: просп. Шухевича (від Північного моста до вул. О. Бальзака), вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків), Наддніпрянське шосе, Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе), Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного), вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту), просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі) ".

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ спільно з сервісом "Штрафи UA" запустило додаток, в якому водії за номером посвідчення водія, ІПН або за серією та номером штрафу можуть здійснити перевірку і заплатити за порушення правил дорожнього руху.

За перші місяці роботи системи автоматичної фото - і відеофіксації порушень ПДР швидкість руху авто в місцях, де встановлені камери, зменшилася в п'ять разів. З початку запуску системи в державний бюджет надійшло 52 мільйони гривень, які планували витратити на поліпшення дорожньої інфраструктури на безпеку дорожнього руху.