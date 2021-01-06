Зі святом Різдва Христового!

У світлий тихий вечір святвечора хочемо з усією теплотою душі побажати Вам здоров'я, миру і добра, гармонії, спокою і достатку у Ваших сім'ях, любові, терпіння і віри в краще.
У світлий тихий вечір святвечора хочемо з усією теплотою душі побажати Вам здоров'я, миру і добра, гармонії, спокою і достатку у Ваших сім'ях, любові, терпіння і віри в краще.
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