Зі святом Різдва Христового!

06 января 2021, 19:38
 Общество Источник: 4-та Влада
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У світлий тихий вечір святвечора хочемо з усією теплотою душі побажати Вам здоров'я, миру і добра, гармонії, спокою і достатку у Ваших сім'ях, любові, терпіння і віри в краще.

Источник: 4-та Влада
 
 
 