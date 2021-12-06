За 11 місяців Укрзалізниця перевезла 287 млн тонн вантажів

У січні-листопаді 2021 року Укрзалізниця перевезла 287 млн тонн. Це на 3 % більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Перевезення у внутрішньому сполученні склали 137,8 млн тонн, на експорт – 101,8 млн тонн, імпорт – 36,9 млн тонн та транзит – 10,5 млн тонн.

Найбільше залізницею возили:

залізна та марганцева руда – 71 млн тонн,

мінбудматеріали – 61 млн тонн,

кам’яне вугілля – 45,8 млн тонн,

зернові вантажі – 29,8 млн тонн.

У листопаді 2021 року Укрзалізниця перевезла 28,6 млн тонн вантажів, що на 2,3% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Зазначимо, що за підсумками 10 місяців цього року обсяг перевезень зерна й продуктів помелу залізницею скоротився на 7,8 %, порівнюючи з показником аналогічного періоду минулого року.

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