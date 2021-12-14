За 2021 рік до української омбудсменки звернулося понад 60 тисяч громадян

Протягом 11 місяців 2021 року до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини звернулася 61 тис. громадян щодо порушення конституційних прав. Це на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді до Офісу омбудсмена надійшло понад 49 тис. скарг.

«Із 61 тисячі заявників, які звернулися, 76% (46 112) – це люди працездатного віку, які не належать до жодної соціальної (пільгової) категорії, тобто здатні самостійно захищати свої права, однак не можуть цього зробити у законний спосіб та змушені звертатися до уповноваженого», – зазначає Людмила Денісова.

Здебільшого люди скаржаться на порушення права на звернення до органів влади та доступу до публічної інформації. Такі скарги становили 35% від усіх заяв, які надійшли від українців.

Крім того, 24% скарг надійшло від пенсіонерів, переселенців з окупованих територій України та осіб з інвалідністю, депутатів, студентів, дітей.

Денісова наголосила, що в 2018 році про порушення інформаційних прав повідомило 8,5 тис. осіб, 2021 року – 21 тис. За її словами, зростання кількості заявників зумовлене збройною агресією РФ, пандемією COVID-19, а також реформами охорони здоров’я, освіти та диджиталізації.

«Показовим є зростання у 2,5 рази звернень від депутатів парламенту та місцевих рад (у 2020 році – 164, 2021-го – 592) не лише в інтересах інших громадян, а й через порушення власних прав – половина з яких стосується одержання інформації», – наголосила Денісова.

Нагадаємо, в 2020 році український омбудсмен отримав понад 48 тисяч звернень від українців. Це на 40% більше, ніж попереднього року. Більшість повідомлень – понад 50% – пов’язані з порушеннями громадянських та політичних прав, п’ята частина – стосувалася економічних, соціальних та культурних прав.

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