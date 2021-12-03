За 80 років населення України впаде до 22 млн, — НАН

Про це йдеться в заяві заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександра Гладуну на сайті НАНУ.

«Українське суспільство стрімко старіє, тому що у нас вища, ніж в Європі, смертність, і нижча народжуваність. І за рахунок зменшення кількості народжень зростає частка осіб похилого віку„, — сказав Олександр Гладун.

Науковець зазначив, що наразі фахівці не бачать передумов для природного фактору зростання населення України або стабілізації чисельності.

Серед основних причин скорочення чисельності населення він назвавнестабільну економічну ситуацію, стрімке старіння нації, високу смертність та відсутність окремої демографічної політики.

Водночас в Україні спостерігається статевий дисбаланс на користь жінок (у вікових групах старше 35 років): попри те, що в усіх країнах хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток, поступово співвідношення змінюється через високу смертність чоловіків працездатного віку.

Гладун додав, що процес скорочення чисельності населення притаманний більшості країн Європи, які вирішують проблему за рахунок мігрантів.

Згідно з даними ООН, до 2050 року очікується скорочення населення України до 35 млн осіб на 2050 рік.

Вік майже кожного пֹ’ятого українця перевищує 60 років. До 2050 року таких людей вже буде 36%. Причина цього – падіння народжуваності.

Для України характерний високий рівень смертності. Майже кожен третій громадянин помирає у віці до 65 років. Причому половині цих смертей можна було б запобігти.

Останній перепис населення в Україні проводили а у 2001 році.

Зазвичай переписи проводять раз на 10 років, однак за часів Януковича цього не зробили.

Влада оголосила, що проведе перепис у 2023 році спільно з компанією Apple.

«Цифри, якими володіємо ми, є тотожні до міжнародних розрахунків. Але нам необхідно знати, яка точна кількість людей проживає нині в Україні. А без неї складно аналізувати ситуацію і робити прогнози на майбутнє», – зауважив у коментарі Радіо Свобода провідник науковий співробітник відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень Павло Шевчук.

Директорка цієї установи Елла Лібанова в інтерв'ю телеканалу «Еспресо», говорячи про нинішню кількість населення, радить оперувати даними у 38 мільйонів. За піку своєї популяції за всі роки незалежності Україна мала 52 мільйони.

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