За день до отставки Климкин купил квартиру в Киеве

Ранее у него не было собственной недвижимости.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который заявил об отставке с должности, купил квартиру в Киеве площадью 108,3 кв. м за 3 миллиона гривен и паркоместо за 132 тысячи гривен. Соответственная информация указана в реестре электронных деклараций.

Согласно госреестру, покупка состоялась 16 мая, за день до отставки Климкина. Продавцом указано физическое лицо Алексей Булгаков.

Отметим, что раньше Климкин декларировал отсутствие недвижимости в Украине, но на его жену Марину Михайленко зарегистрирована квартира в Киеве площадью 68,2 кв. м. Также в декларации министра указана квартира родителей жены.