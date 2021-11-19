За добу - 20 050 нових випадків COVID-19

20 050 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1 555 дітей та 331 медпрацівник.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 3 637 осіб; летальних випадків - 725; одужало - 22 304 особи; здійснено тестувань за добу - 111 735 (зокрема методом ПЛР - 55 244, методом ІФА - 14 346); ▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 42 145.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло - 3 304 058 осіб; - одужало - 2 726 521 особа; - летальних випадків - 80 231; - проведено ПЛР-тестувань - 15 461 886.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1782), Дніпропетровській (1943), Запорізькій (1187), Донецькій (1057) і Полтавській (1050) областях.

Svoboda.fm