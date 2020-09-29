За добу на COVID-19 в Україні захворіли 3627 осіб

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 вересня.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 29 вересня: в Україні виявлено 204 932 випадків коронавірусу.

За попередню добу було зафіксовано 3 627 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 910 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 270 678 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні: Захворіли 204 932

Одужали 90 250

Померли 4 065

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (22 559) та у Львівській області (20 085). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 6 062

Волинська область 7 911

Дніпропетровська область 5 551

Донецька область 3 132

Житомирська область 5 826

Закарпатська область 9 735

Запорізька область 3 895

Івано-Франківська область 13 577

Кіровоградська область 1 090

Київ 22 559

Київська область 8 996

Львівська область 20 085

Луганська область 1 000

Миколаївська область 3 074

Одеська область 13 350

Полтавська область 2 107

Рівненська область 12 302

Сумська область 4 008

Тернопільська область 13 303

Харківська область 18 129

Херсонська область 1 084

Хмельницька область 5 896

Чернівецька область 14 280

Черкаська область 3 881

Чернігівська область 4 099