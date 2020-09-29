За добу на COVID-19 в Україні захворіли 3627 осіб

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 вересня.
Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 29 вересня: в Україні виявлено 204 932 випадків коронавірусу.
За попередню добу було зафіксовано 3 627 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 910 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 270 678 повідомлень про підозру на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні: Захворіли 204 932
Одужали 90 250
Померли 4 065
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (22 559) та у Львівській області (20 085). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
Вінницька область 6 062
Волинська область 7 911
Дніпропетровська область 5 551
Донецька область 3 132
Житомирська область 5 826
Закарпатська область 9 735
Запорізька область 3 895
Івано-Франківська область 13 577
Кіровоградська область 1 090
Київ 22 559
Київська область 8 996
Львівська область 20 085
Луганська область 1 000
Миколаївська область 3 074
Одеська область 13 350
Полтавська область 2 107
Рівненська область 12 302
Сумська область 4 008
Тернопільська область 13 303
Харківська область 18 129
Херсонська область 1 084
Хмельницька область 5 896
Чернівецька область 14 280
Черкаська область 3 881
Чернігівська область 4 099