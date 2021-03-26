За добу на Донбасі зафіксовано 494 порушення режиму припинення вогню, - звіт ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала різкий приріст порушень режиму припинення вогню на Донбасі впродовж доби, 25 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті міжнародної організації.

"У Донецькій області місія зафіксувала 493 порушення режиму припинення вогню, більшість - постріли і черги зі стрілецької зброї. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 89 таких порушень", - повідомляється в щоденному звіті СММ ОБСЄ, опублікованому на сайті місії в п'ятницю, 26 березня.

У Луганській області Місія зафіксувала тільки 1 порушення режиму припинення вогню.

Як повідомляється, в підконтрольному урядові Павлополі Донецької області було відкрито вогонь зі стрілецької зброї поблизу патруля СММ.

Крім того, місія зафіксувала 10 гаубиць, 15 танків і 1 реактивну систему залпового вогню, розміщені в порушення ліній відведення на трьох полігонах у непідконтрольних уряду районах Донецької області.

Як зазначають в ОБСЄ, після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до теперішнього моменту СММ зафіксувала не менше 12 тис. порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, зокрема 4 692 вибухів, 1 540 прольотів невизначених боєприпасів, 154 спалахи вогню, 63 освітлювальні ракети, а також не менше 6 926 черг і пострілів).