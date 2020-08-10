За добу окупанти чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, втрат нема

За минулу добу російські найманці двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі. В ході обстрілів військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"9 серпня збройними формуваннями Російської Федерації чотири рази було порушено домовленості Тристоронньої контактної групи. Дві ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки та Мар'їнки. Неприцільні постріли не несли загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - йдеться у повідомленні.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Крім того, вчора відмічено ще два порушення противником домовленостей. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Також на Приазов'ї, зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", - запевнили у штабі.

Від початку поточної доби, 10 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з не зафіксовано.

"П'ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, за тиждень "повного і всеосяжного режиму припинення вогню", який почав діяти з 27 липня, на Донбасі було зафіксовано 14 провокативних обстрілів з боку підтримуваних Росією збройних формувань. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.