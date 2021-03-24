За добу від ускладнень коронавірусу вперше померло понад 340 людей

В Україні ситуація з поширенням коронавірусу загострюється. Упродовж вівторка, 23 березня, в країні діагностували 14 174 нових випадків COVID- 19. Зокрема, захворіли 750 дітей та 434 медпрацівники. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за минулу добу 5 438 осіб госпіталізували.

Зазначається, що з початку пандемії в Україні 1 276 272 особи одужали від коронавірусу (за добу 7 386), 30 773 особи померли від ускладнень (за добу - 342).

23 березня було здійснено 126 948 тестувань (зокрема методом ПЛР - 52 196, методом ІФА - 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 53 203). За весь час в Україні зробили 7 778 231 ПЛР-тестування.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях", - зазначили в повідомленні.

Svoboda.fm