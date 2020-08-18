За добу в ООС два порушення режиму тиші,

За добу 17 серпня на Донбасі українські військові зафіксували два порушення домовленостей щодо білоруського режиму тиші, досягнутих ТКГ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Українські військові в районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії ворога.

Біля Водяного в післяобідній час зафіксована вогнева активність сепаратистів з підствольного гранатомета.

"Один неприцільний постріл був провокаційним і не ніс загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували ", - сказано в повідомленні.

За минулу добу також були виявлені факти інженерного обладнання позицій в сторону українських підрозділів неподалік Водяного у напрямку тимчасово непідконтрольної Вужівки.

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським захисниками.

З початку поточної доби, 18 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушення режиму припинення вогню не зафіксували.

Як повідомляли Українськi Новини, 12 серпня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС, втрат не було. Тим часом, на Донбасі формування РФ риють окопи і зміцнюють позиції.

З 27 липня на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню.