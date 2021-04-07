За добу в Україні - 15 415 нових випадків COVID-19

15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 квітня 2021 року.

Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників.

Про це інформує телеграм-канал Коронавірус Інфо.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 5 587 осіб; виписано з лікарень - 6 030 осіб; летальних випадків - 481; одужало - 11 472 особи; здійснено тестувань за добу - 140 224 (зокрема методом ПЛР - 59 049, методом ІФА - 23 778); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 57 397.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 1 784 579 осіб; одужало - 1 373 851 особа; летальних випадків - 35 498; проведено ПЛР-тестувань - 8 456 635.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.