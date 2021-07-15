За добу в Україні - 623 нові випадки коронавірусу

За добу 14 липня 2021 року в Україні зафіксували 623 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 37, медпрацівників - 12).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 387 осіб; летальних випадків - 20; одужали - 589 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР - 19 536 осіб; методом ІФА - 8 892 особи; експрес-тестами - 13 800 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіли - 2 242 868 осіб; одужали - 2 179 665 осіб; летальних випадків - 52 685; проведено ПЛР-тестувань - 11 101 770.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.