За добу в Україні діагностували понад 15 тисяч нових випадків Covid-19

За останню добу в Україні офіційно зареєстровано 15 тисяч 53 нових випадки Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"15 053 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 18 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, востаннє добовий показник у 15 тисяч нових випадків Covid-19 в Україні реєстрували 3,5 місяці тому - 4 грудня 2020 року.

Тоді міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про 15 тисяч 131 новий випадок коронавірусу за добу. Впродовж останніх 3,5 місяців добові показники приросту нових випадків коронавірусу в Україні були меншими за 15 тисяч, а в окремі дні опускались до 3-х тисяч.

За добу ж 17 березня 2021 року, за даними МОЗ, крім 15053 нових випадків Covid-19, в Україні зафіксовано 267 смертей від ускладнень коронавірусу. Госпіталізували з Covid-19 в нашій країні 17 березня 4 тисячі 376 хворих, одужали за минулу добу від коронавірусної хвороби в нашій країні 6 тисяч 514 осіб.



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