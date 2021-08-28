За добу в Україні підтвердили 2082 нові випадки COVID-19

За добу 27 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2 082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 108, медпрацівників - 35).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 28 серпня.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 708 осіб; летальних випадків - 54; одужало - 1 025 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187), Донецькій (157) та Донецькій (157) областях.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 282 285 осіб; одужало - 2 205 707 осіб; летальних випадків - 53 686; проведено ПЛР-тестувань - 11 931 126.