За добу в Україні виявили 10 533 нових випадки коронавірусу

За минулу добу в Україні виявили 10 533 нових випадки коронавірусу. Зокрема, захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників. На Волині - 232.

Про це інформує міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбуці.

Також за минулі 24 години госпіталізували 2 597 людей, померло - 286, одужало - 3 576.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

За весь час пандемії зафіксували 1 662 942 випадки ковід-19. Загалом одужало - 1 307 076, померло - 32 418.