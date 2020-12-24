За добу в Україні виявили 11 490 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні виявили 11 490 нових випадків коронавірусу COVID- 19. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу - 2 721 особу. 223 пацієнти померли. 15 775 осіб одужали. За добу було здійснено 66 358 тестувань, зокрема методом ПЛР - 42 132, методом ІФА - 24 226.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 001 132 особи, 631 435 - одужали. Від ускладнень захворювання померли 17 395 пацієнтів.

Всього було проведено 5 390 952 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.