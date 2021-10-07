За добу в Україні виявили 15 125 нових випадків COVID-19

За добу 06 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 421, медпрацівників - 341).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Добовий показник захворюваності продовжує зростати, він є найбільшим з 23 квітня. Днем раніше виявили 12 662 нових випадки зараження коронавірусом.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 3 541 особа; летальних випадків - 314; одужало - 4 380 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР - 53 031 особа, методом ІФА - 9 964 особи, експрес-тестами - 50 082 особи.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 497 643 особи; одужало - 2 277 762 особи; летальних випадків - 57 840; проведено ПЛР-тестувань - 13 111 389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях