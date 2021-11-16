За добу в Україні виявили 16 308 нових випадків COVID

За добу 15 листопада в Україні зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 168, медпрацівників - 327).

268 088 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 102 908 людей, повністю імунізовані - 165 180 людей.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 2 264 особи; летальних випадків - 838; одужало - 21 914 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 3 244 749 осіб; одужало - 2 664 373 особи; летальних випадків - 77 985; проведено ПЛР-тестувань - 15 292 648.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, з них отримали одну дозу - 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 887 415 людей. Загалом проведено 21 218 965 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.