За добу в Україні виявили 2656 нових випадків COVID-19

2656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 лютого 2021 року.

Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано - 865 осіб; летальних випадків -127; одужало - 8 865 осіб; здійснено тестувань за добу - 30 901 (зокрема методом ПЛР - 17 658, методом ІФА - 13 243).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 249 646 осіб; одужало - 1 084 608 осіб; летальних випадків - 23 771; проведено ПЛР-тестувань - 6 419 781.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.

"Три прості правила протиепідемічної безпеки - дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук - рятують життя", - наголосив Степанов.

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