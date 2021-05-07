За добу в Україні виявили 8 404 нових випадки COVID

Протягом доби 6 травня в Україні виявили 8 404 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.

Загальна кількість випадків коронавірусної хвороби в Україні від початку пандемії перевищила 2,1 млн осіб, смертей він неї - 45 830.

З початку вакцинальної кампанії було щеплено 821 770 людей, з яких отримали дві дози тільки 428 осіб.