За добу в Україні виявили майже 20 тисяч інфікованих COVID-19

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 19 455 осіб, зафіксовано 700 летальних випадків, 12 639 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 2 листопада.

Найбільше нових випадків за добу в таких областях: Одеській - 1908, Дніпропетровській - 1621, Києві - 1738, Харківській - 1337, Львівській - 1104

Добовий показник захворюваності традиційно різко зріс після зниження на вихідних.

Днем раніше виявили 13 936 випадків зараження.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 955 693 особи, з них 2 454 737 одужали, смерті - 68 727.