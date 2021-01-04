За добу в Україні виявили понад 4 тисячі випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 3 січня, коронавірусне захворювання виявили у 4 158 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає "Еспресо.Захід".

Також відомо, що 4 693 пацієнти одужали, а 73 - померли від ускладнень. За 3 січня коронавірус виявили у 170 дітей та 163 медичних працівників, госпіталізували 1 526 людей.

Від початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили у 1 078 251 людини. З них 733 558 громадян одужали та 18 927 померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Запорізькій області (528), у Києві (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.