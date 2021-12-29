За добу в Україні виявлено 5 454 випадків COVID-19

За добу 28 грудня в Україні:

зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID- 19 (з них дітей - 353, медпрацівників - 98);

131 129 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 34 463 людини, другу дозу - 94 974 людини, додаткову дозу отримали 402 людини, бустерну дозу - 1290 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 1 153 особи;

летальних випадків - 307;

одужало - 12 352 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 3 654 690 осіб;

одужало - 3 449 880 осіб;

летальних випадків - 95 412;

проведено ПЛР-тестувань - 16 724 734.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 людей, з них отримали першу дозу - 14 639 496 людей, отримали дві дози - 13 542 266 людей, отримали додаткову дозу - 2 610 людей, бустерну дозу - 2 280 людей. Загалом проведено 28 186 652 щеплення.