За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус

За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"За добу 07 лютого в Україні:
зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID- 19 (з них дітей - 3 095, медпрацівників - 955);
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 2 168 осіб;
летальних випадків - 255;
одужало - 15 193 особи.
Лідирують Київ (2862), Львівська (2336) та Харківська (2022) області.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 4 341 790 осіб;
одужало - 3 696 285 осіб;
летальних випадків - 101 647
проведено ПЛР-тестувань - 18 672 736.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 478 008 людей, з них отримали першу дозу - 15 478 006 людей, отримали дві дози - 14 809 443 людини, отримали додаткову дозу - 20 875 людей, бустерну дозу - 474 203 людини. Загалом проведено 30 782 527 щеплень", - розповіли в МОЗ.