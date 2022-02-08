За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус

За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 07 лютого в Україні:

зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID- 19 (з них дітей - 3 095, медпрацівників - 955);

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 2 168 осіб;

летальних випадків - 255;

одужало - 15 193 особи.

Лідирують Київ (2862), Львівська (2336) та Харківська (2022) області.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 4 341 790 осіб;

одужало - 3 696 285 осіб;

летальних випадків - 101 647

проведено ПЛР-тестувань - 18 672 736.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 478 008 людей, з них отримали першу дозу - 15 478 006 людей, отримали дві дози - 14 809 443 людини, отримали додаткову дозу - 20 875 людей, бустерну дозу - 474 203 людини. Загалом проведено 30 782 527 щеплень", - розповіли в МОЗ.