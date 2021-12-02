За добу в Україні зафіксували 13 531 новий випадок ковіду

За минулу добу, 1 грудня, в Україні зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1346 дітей та 240 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 3 003 особи. 525 пацієнтів померли. Одужали - 23 535 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 463 872 особи, одужало - 2 995 727. Від ускладнень захворювання померли 87 057 людй. Всього було здійснено 15 962 709 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.