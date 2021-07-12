За добу в Україні зафіксували 174 нових випадків COVID-19

За добу 11 липня 2021 року в Україні зафіксовано 174 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 16, медпрацівників - 1).



Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 12 липня.

З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 266 осіб; летальних випадків - 7; одужало - 236 осіб;

За добу протестовано: методом ПЛР - 9 606 осіб, методом ІФА - 1 714 осіб, експрес-тестами - 5 365 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 241 217 осіб; одужало - 2 177 529 осіб; летальних випадків - 52 604; проведено ПЛР-тестувань - 11 042 753.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.