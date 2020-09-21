За добу в Україні зафіксували 2 675 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 21 вересня в Україні зафіксовано 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу зафіксовано 2 675 нових випадків.

Загалом проведено 2 058 638 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 672 пацієнти.

Статистика у регіонах: Вінницька область - 5 322 випадки; Волинська область - 6 936 випадків; Дніпропетровська область - 4 118 випадків; Донецька область - 2 480 випадків; Житомирська область - 5 059 випадків; Закарпатська область - 9 189 випадків; Запорізька область - 2 934 випадки; Івано-Франківська область - 12 538 випадків; Кіровоградська область - 993 випадки; м. Київ - 19 758 випадків; Київська область - 7 880 випадків; Львівська область - 18 518 випадків; Луганська область - 759 випадків; Миколаївська область - 2 551 випадок; Одеська область - 11 610 випадків; Полтавська область - 1 534 випадки; Рівненська область - 11 242 випадки; Сумська область - 3 117 випадків; Тернопільська область - 11 439 випадків; Харківська область - 15 133 випадки; Херсонська область - 818 випадків; Хмельницька область - 4 823 випадки; Чернівецька область - 13 165 випадків; Черкаська область - 3 096 випадків; Чернігівська область - 3 341 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок 21 вересня в світі зареєстрували 249 164 нові випадки захворювання. Україна вийшла на друге місце у Європі за добовою смертністю від COVID-19.