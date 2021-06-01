За добу зафіксували 2 137 нових випадків коронавірусу

На 1 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19.

Як інформує МОЗ, за минулу добу: шпиталізовано - 579 людей; летальних випадків - 163; одужало - 12 085 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 204 631 людей. Одужали - 2 053 167 людей. Летальних випадків - 50 699.

Побічні ефекти після вакцинації зафіксували у менше ніж 1% з-поміж мільйона щеплених проти COVID-19 українців.

63% українців готові зробити щеплення проти коронавірусу, якщо матимуть таку можливість.